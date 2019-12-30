القضاء السعودي يوجه 10 تهم ضد وكيل وزارة

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدرت النيابة العامة السعودية أمراً بكف يد وكيل وزارة ومنعه من السفر محررة ضده عدة تهم منها قضايا فساد إداري واستغلال نفوذ وظيفي مع وكيل وزارة، ومجموعة من المتهمين، بينهم موظفون ورجال أعمال.

وأوضحت صحيفة "عكاظ" أن النيابة العامة حررت 10 تهم ضد وكيل الوزارة المتهم، أبرزها خيانة الأمانة، وتسريب عدد من البرقيات في مجال عمله، والتغرير بابنه، واستغلال ولايته عليه في جريمة غسل أموال، وقبوله رشاوى وأعطيات، والتربح من خلال منصبه، وقيامه بإخفاء مصدر وطبيعة الأموال المودعة نقدا في حساباته البنكية.



وأصدرت النيابة العامة السعودية أمرا لاحقا بالقبض عليه مع متهمين آخرين، وإخضاعهم للتحقيق وإحالتهم للقضاء.