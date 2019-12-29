بيان مهم من رئاسة أمن الدولة السعودي بشأن عملية الدمام

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدرت رئاسة أمن الدولة في السعودية، اليوم "الأحد"، بيانا حول العملية الأمنية في الدمام الأسبوع الماضي، مؤكدة تولفر المعلومات حول ترتيبات لتنفيذ عمل إرهابي وشيك.

وقالت إن العملية الأمنية بالدمام استهدفت عناصر كانت تعد لتفجير سيارة مفخخة.

وأضافت أن القتيلين الإرهابيين كانا يستقلان سيارة ورفضا تسليم نفسيهما، وقاما بالتحصن داخل مبنى في حي العنود بالدمام، وفقاً للعربية نت.

وقال البيان: "الإرهابيان القتيلان هما أحمد عبدالله سويد و عبدالله حسين النمر.. والقبض على مطلوب ثالث والتحقيقات تقتضي عدم الإعلان عن اسمه".

وأضاف البيان أنه تم "ضبط 5 كلغ من مادة RDX شديدة الانفجار في سيارة معدة للتفجير، وضبط سلاح رشاش ومسدسين وذخيرة حية في سيارة الإرهابيين".

وقال البيان: "مستمرون في تعقب العناصر التي تتلقى إملاءات من جهات خارجية".