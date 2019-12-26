إسرائيل تسقط صاروخاً أطلق من غزة

المصدر: د ب أ

قال الجيش الإسرائيلي إن صاروخًا واحدًا أطلق على جنوب إسرائيل من قطاع غزة مساء اليوم الأربعاء.

وأضاف الجيش إن منظومة القبة الحديدية المضادة للصواريخ أسقطت الصاروخ، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" في موقعها الإلكتروني.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" قد ذكرت في وقت سابق اليوم الأربعاء أنه تم إطلاق صواريخ من غزة على مدينة اشكلون جنوبي إسرائيل خلال ظهور رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو في فعالية انتخابية في المدينة.

كان حادث مماثل قد وقع في شهر سبتمبر الماضي عندما انطلقت صافرات التحذير من صواريخ، بينما كان نتنياهو يحضر فعالية قبل الانتخابات التي جرت في السابع عشر من ذات الشهر.