البحرين: الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية بالسعودية تعكس النزاهة التامة للقضاء

المصدر: بنا

أكدت مملكة البحرين على أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بشأن قضية مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي، رحمه الله، تعكس النزاهة التامة للقضاء وكفالة العدالة والإنصاف وكافة الحقوق، وتجسد بوضوح التزام المملكة العربية السعودية الدائم بإعلاء القانون والحرص على محاسبة المتورطين في هذه القضية.



وتجدد مملكة البحرين موقفها الرافض تماما لأي استهداف من قبل أي دولة أو جهة كانت للمملكة العربية السعودية أو المساس بأمنها واستقرارها أو التدخل في شؤونها الداخلية بأي صورة، وتضامنها المطلق مع كافة الجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية على الصعيدين الإقليمي والدولي باعتبارها الركيزة الأساسية لأمن واستقرار المنطقة.