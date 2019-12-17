روسيا تخصص 700 مليون دولار لدعم الاقتصاد السوري

المصدر: د ب أ

أعلن مسؤول حكومي روسي رفيع المستوي أن بلاده تعتزم تخصيص 700 مليون دولار لتعزيز جهود دعم الاقتصاد السوري.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف إن روسيا ستستثمر 500 مليون دولار على مدار السنوات الأربعة القادمة لتحديث ميناء طرطوس السوري، الذي يستضيف منشأة بحرية روسية.

ونقلت وسائل إعلام روسية عنه القول إن روسيا تخطط لبناء "ميناء تجاري جديد" على البحر المتوسط بالمدينة الواقعة غربي سورية.

وأضاف أن روسيا ستستثمر 200 مليون دولار لتحديث منشأة سورية لإنتاج الأسمدة الكيماوية.

واستقبل الرئيس السوري بشار الأسد اليوم بوريسوف وبحثا سبل تعزيز العلاقات مع روسيا في كافة المجالات.

ووفقا للرئاسة السورية فإن الجانبين أعربا عن "ارتياحهما لتطور التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين والذي يسير بخطى ثابتة للوصول إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية التي تربط سورية وروسيا على الصعيدين العسكري والسياسي".