الإمارات تغيث مئات الأسر في الحديدة

المصدر: الحديدة - وام

سيّرت الإمارات، عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر، قافلة مساعدات غذائية جديدة إلى منطقة الجاح في مديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة، بينما بلغ عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها بالمحافظات اليمنية خلال «عام التسامح» 284 ألفاً و218 سلة.

شملت المساعدات الغذائية - التي تأتي ضمن برنامج الاستجابة الإنسانية المتواصل من قِبل دولة الإمارات للشعب اليمني الشقيق - سلالاً غذائية متكاملة، استفاد منها أكثر من 500 أسرة موزعة على قرية المرازيق والتجمعات السكانية الأخرى بوادي الجاح.

وميدانياً، قالت مصادر عسكرية إن الجنرال أبهيجيت جوها، كبير المراقبين الدوليين، رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار، أبلغ ممثلي الشرعية والميليشيا الحوثية أن اجتماعاً سيُعقد مطلع الأسبوع المقبل، للمضي في تنفيذ البند الثاني من خطة تنفيذ اتفاق استوكهولم، الخاص بالبدء بسحب القوات من وسط مدينة الحديدة مسافة 20 كيلومتراً للأفراد والأسلحة الخفيفة، على أن تنسحب الأسلحة الثقيلة، وتتمركز على بعد 50 كيلومتراً من المدينة.

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