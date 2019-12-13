الإمارات تغيث مئات الأسر في الحديدة

المصدر: الحديدة - وام

سيرت دولة الإمارات عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر قافلة مساعدات غذائية جديدة إلى منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة، بينما بلغ عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها بالمحافظات اليمنية خلال «عام التسامح» العام الجاري، 284 ألفاً و218 سلة.

شملت المساعدات الغذائية - التي تأتي ضمن برنامج الاستجابة الإنسانية المتواصل من قبل دولة الإمارات للشعب اليمني الشقيق - سلالاً غذائية متكاملة استفاد منها أكثر من 500 أسرة موزعة على قرية المرازيق والتجمعات السكانية الأخرى بوادي الجاح.

شكر وثناء

وعبر المستفيدون عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات قيادةً وشعباً على هذا العون الكبير واللفتة الإنسانية التي ستسهم في التخفيف من معاناتهم.. مؤكدين أنهم لن ينسوا وقفة دولة الإمارات الأخوية إلى جانبهم.

وكانت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قد دشنت برنامج مساعداتها الغذائية لشهر ديسمبر الجاري بقافلة مماثلة لأهالي قرى منطقة البرح الذين يتواجدون حالياً بمنطقة الغليل التابعة لمديرية موزع بمحافظة تعز.

يشار إلى أن إجمالي عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها بمحافظات عدن وأبين ولحج والضالع خلال عام التسامح 2019 بلغت 103 آلاف سلة غذائية، وفي محافظة شبوة 33 ألفاً و574 سلة غذائية ومحافظة حضرموت 34 ألفاً و644 سلة غذائية، وفي الساحل الغربي اليمني 113 ألف سلة غذائية ليبلغ إجمالي ما تم توزيعه بالمحافظات جميعها 284 ألفاً و218 سلة غذائية خلال عام التسامح.