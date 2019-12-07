الجبير يطالب قطر باتخاذ خطوات إضافية بشأن وقف دعم الإرهاب

المصدر: دبي ـ البيان، وكالات

أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير أن على قطر تغيير بعض سياساتها، والقيام بمزيد من الخطوات، في ما يتعلق بوقف دعم الإرهاب.

وأضاف الجبير «يعرف القطريون ما عليهم فعله، وأين تكمن المشكلة، وعليهم اتخاذ الخطوات اللازمة لتخطي هذه المشكلات». وعن إمكان حل نقاط الخلاف مع الدوحة في المستقبل القريب، أجاب الجبير: أنا متفائل، ولكن على القطريين اتخاذ التدابير اللازمة. وفي الشأن اليمني، قال الجبير: «إن الحل الوحيد في اليمن سياسي»، مضيفاً: إن «كل اليمنيين بمن فيهم الحوثيون لهم دور في مستقبل اليمن».

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