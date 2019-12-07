الإمارات تسيّر قوافل مساعدات إلى تعز وحضرموت

المصدر: تعز ـ وام. عدن، الرياض ـ البيان، وكالات

سيّرت الإمارات قوافل مساعدات إيوائية وغذائية وصحية لإغاثة السكان غرب محافظة تعز والمناطق النائية في محافظة حضرموت.

وشملت المساعدات سلالاً غذائية لكافة الأسر من القرى والتجمعات السكانية في منطقة البرح إلى منطقة الغليل.

فيما تولت ثلاث عيادات متنقلة بكامل طواقمها ومستلزماتها استقبال الحالات المرضية. وفي مديرية غيل باوزير بمحافظة حضرموت، سارعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية إلى تقديم 200 سلة غذائية، مستهدفة 1000 فرد من ذوي الدخل المحدود والأسر الفقيرة.

وبلغ عدد السلال التي تم توزيعها منذ بداية عام التسامح، 34.644 سلة غذائية استهدفت 173.220 فرداً من الأسر المحتاجة في محافظة حضرموت. ميدانياً، شهدت صنعاء اشتباكات ضارية بين رجال القبائل، وميليشيا الحوثي، وسط حشود وتوتر الوضع بين الطرفين.

وانتفضت قبيلة سنحان، عقب قيام عناصر الميليشيا باقتحام قرية الحائط، بسبب إحياء ذكرى مقتل الرئيس السابق صالح. ودفعت الميليشيا نحو 40 طاقماً إلى القرية، أعقبها نشوب مواجهات عنيفة أسفرت عن مقتل 9 من عناصر الميليشيا وجرح 41 آخرين.

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