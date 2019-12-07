قوافل إغاثية إماراتية لسكان تعز وحضرموت

المصدر: تعز - وام

سيّرت دولة الإمارات عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر قافلة مساعدات غذائية وعيادات طبية متنقلة لإغاثة السكان غرب محافظة تعز والمناطق النائية في محافظة حضرموت، ويأتي برنامج الاستجابة الإنسانية لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين في المحافظتين.

وشملت المساعدات سلالاً غذائية لكافة الأسر من القرى والتجمعات السكانية في منطقة البرح إلى منطقة الغليل.

وتولت ثلاث عيادات متنقلة بكامل طواقمها ومستلزماتها استقبال الحالات المرضية.

وفي مديرية غيل باوزير بمحافظة حضرموت سارعت الهيئة إلى تقديم عدد 200 سلة غذائية متكاملة تزن 16 طناً مستهدفة 1000 فرد من ذوي الدخل المحدود والأسر الفقيرة.

وبلغ عدد السلال الغذائية، التي تم توزيعها منذ بداية عام التسامح، 34,644 سلة استهدفت 173,220 فرداً من الأسر المحتاجة في محافظة حضرموت.

وتواصل دولة الإمارات، عبر هيئة الهلال الأحمر، مد الأسر الفقيرة والمحتاجة بمساعدات غذائية متكاملة وفق مسح دقيق ومتجدد يشمل كافة المديريات والمناطق المحررة في الساحل الغربي.

وأطلقت الهيئة منتصف الشهر الماضي حملة واسعة لمكافحة الأوبئة التي عادت بالانتشار مجدداً في الساحل الغربي.

وتشمل الحملة مدّ القطاع الصحي في مختلف مديريات الساحل بالأدوية والمحاليل الطبية اللازمة وتسيير عيادات متنقلة إلى المناطق النائية البعيدة عن مراكز المديريات.

وعبر عدد من القيادات المحلية والاجتماعية بالمحافظتين عن تقديرهم للجهود الإغاثية التي تبذلها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في مختلف الأصعدة لمساعدة المواطنين، والتخفيف من معاناتهم.