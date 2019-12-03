السجن المشدد 10 أعوام لمتهم في قضية اغتيال النائب العام المصري

المصدر: د ب أ

قضت محكمة مصرية اليوم الثلاثاء بالسجن المشدد 10 أعوام في إعادة محاكمة متهم يدعى مصطفى محمود بقضية اغتيال النائب العام الاسبق هشام بركات عام 2015.

وأصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة الحكم بمجمع محاكم معهد أمناء الشرطة بطرة اليوم .

وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهم وآخرين تهما وتم الحكم عليهم في وقت سابق في عدة تهم، أهمها "الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل الدستور والقوانين، وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة وإحراز مفرقعات".

وكانت السلطات المصرية نفذت في شهر فبراير الماضي حكم الإعدام بحق تسعة أشخاص أدينوا بالتورط في اغتيال النائب العام.