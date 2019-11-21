انتشال 73 مهاجراً بينهم طفلان قبالة ساحل ليبيا

المصدر: رويترز

انتشلت سفينة تابعة لمنظمة خيرية إسبانية نحو 73 مهاجرا، يعاني الكثيرون منهم من انخفاض حاد في درجة حرارة الجسم وحروق، من قارب مطاطي جرفه التيار قبالة الساحل الليبي لما يقرب من 24 ساعة.

وتلك أحدث عملية إنقاذ تنفذها سفينة أوبن آرمز في البحر المتوسط حيث يعتقد أن أكثر من ألف مهاجر كانوا في طريقهم من شمال أفريقيا لأوروبا غرقوا أو فقدوا حتى الآن هذا العام وفقا لبيانات الأمم المتحدة.

وكان هناك طفلان تحت سن الخامسة بين المهاجرين الذين انتشلتهم السفينة أمس الأربعاء.

وأظهرت لقطات الطفلين وقد بدت عليهما ملامح الفزع أثناء نقلهما من على متن القارب المطاطي.

وقالت لاورا لانوزا المتحدثة باسم أوبن آرمز إن المهاجرين، وأغلبهم من وسط وغرب أفريقيا، كانوا مكدسين في القارب الذي تعطل محركه.

وقال ريكاردو جاتي رئيس بعثة أوبن آرمز إن عملية الإنقاذ تمت قرب مدينة الزاوية الليبية لكن المنظمة الخيرية ستحاول إنزال المهاجرين في ميناء أوروبي.