الجيش الجزائري يعتقل 8 متشددين

المصدر: رويترز

قالت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الأربعاء إن الجيش ألقي القبض على ثمانية أشخاص كانوا يعتزمون الانضمام لمتشددين إسلاميين في منطقة الساحل المجاورة.

وذكر بيان للوزارة أن المعتقلين الثمانية ضبطوا أمس الثلاثاء في منطقتي غرداية وريلازين دون أن يتطرق لتفاصيل.

وسبق للجزائر أن عبرت مرارا عن مخاوفها بخصوص الأمن عبر حدودها الجنوبية مع مالي والنيجر حيث شن متشددون هجمات دامية على المدنيين والقوات الحكومية.

وشدد الجيش إجراءات الأمن على حدود الجزائر مع منطقة الساحل وليبيا وأعلن مصادر أسلحة خلال دوريات العام الجاري.

وتعافت الجزائر من أعمال عنف مرتبطة بمتشددين إسلاميين استمرت نحو عشر سنوات في التسعينيات، وقُتل فيها ما يقدر بنحو 200 ألف شخص في أعقاب إلغاء انتخابات تشريعية كان حزب إسلامي على وشك الفوز بها.