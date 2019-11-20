الإمارات تدين اختطاف ميليشيات الحوثي للقاطرة البحرية "رابغ 3"

المصدر: وام

أدانت دولة الإمارات اختطاف ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، للقاطرة البحرية "رابغ 3"، والتي تعرضت لعملية سطو مسلح، جنوب البحر الأحمر أثناء قطر حفار بحري تملكه إحدى شركات كوريا الجنوبية.

وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن الإمارات العربية المتحدة تدين هذه الأعمال غير المسؤولة، التي تمثل تهديداً حقيقياً لحرية الملاحة الدولية والتجارة العالمية، وتعد سابقة خطيرة تمس بأمن مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

وأكد البيان على ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة أفراد طاقم القاطرة المتعددي الجنسيات بحسب ما ينص عليه القانون الدولي، وطالبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإفراج عنهم في أسرع وقت ممكن.

