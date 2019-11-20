السعودية: خطف «رابغ 3» سابقة إجرامية

المصدر: عدن - البيان

أكدت المملكة العربية السعودية أن تعرَّض القاطرة البحرية السعودية «رابغ 3» للخطف المسلح في البحر الأحمر من قبل ميليشيا الحوثي يعد سابقة إجرامية لأمن مضيق باب المندب.

صرح بذلك وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، في بيانه عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.ميدانياً، تكبدت ميليشيا الحوثي الإيرانية خسائر كبيرة في معارك مع القوات المشتركة في جبهة البرج غرب تعز.

وذكر بلاغ للقوات المشتركة أن اللواء 20 مشاه تمكن من إلحاق خسائر فادحة في صفوف الميليشيا خلال الاشتباكات التي أوقعت عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين وأن من بين القتلى الحوثيين قيادات ميدانية في صفوف الميليشيا.

إلى ذلك، ذكرت مصادر عسكرية لـ«البيان» أن الميليشيا شنت هجوماً عنيفاً على عدد من المناطق في مديرية التحيتا. وتصدت القوات المشتركة للهجمات وكبدت الميليشيا خسائر فادحة حيث لقي العشرات مصرعهم.