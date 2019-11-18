الكويت تعفي وزيري الدفاع والداخلية من منصبهما

المصدر: كونا

صدر في الكويت صباح اليوم أمر أميري بإعفاء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح من منصبيهما ومن مهامها في تصريف العاجل من الأمور.

كما صدر، أمر أميري بتعيين رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، رئيسا للحكومة وجاء من الديوان الأميري ما يلي:

مادة أولى

یعفى كل من:

1 -ناصر صباح الأحمد الصباح - النائب الأول لرئیس مجلس الوزراء ووزیر الدفاع.

2 -الفریق م./ خالد الجراح الصباح - نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الداخلیة من تصریف العاجل من شؤون منصب كل منھما.

مادة ثانیة:

یعھد إلى كل من:

1 -صباح خالد الحمد الصباح - نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الخارجیة- بالإضافة إلى عملھ - تصریف العاجل من شؤون وزارة الدفاع



