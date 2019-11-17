بالأرقام.. تعرفوا على أعداد العمليات الإرهابية في مصر

المصدر: القاهرة - محمد خالد

أحصت دراسة حديثة صادرة عن مؤسسة «ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان»، عدد العمليات الإرهابية، التي شهدتها مصر منذ سقوط تنظيم الإخوان، وأبرز آثار تلك العمليات.

استهلت الدراسة- التي جاءت تحت عنوان (الإرهاب في مصر.. قراءة في التطور التاريخي والإحصاءات الدالة والتأثيرات والتحديات)- بقراءة عامة حول الإرهاب الذي يضرب العالم، وكذا الموجات الإرهابية التي شهدتها مصر على مدار تاريخها (الموجة الأولى قبل ثورة يوليو 1952 مع إنشاء تنظيم الإخوان الإرهابي وجهازه السري، والموجة الثانية في الفترة من 1974 إلى 2011، وهي الفترة التي بزغت فيها جماعة التكفير والهجرة وجماعة الجهاد المصرية، بينما الفترة أو الموجة الثالثة جاءت بعد ثورة 30 يونيو 2013 وإسقاط حكم تنظيم الإخوان).

أحصت الدراسة- التي حصلت «البيان» على نسخة منها اليوم- عدد العمليات الإرهابية التي شهدتها مصر منذ يوليو 2013 وحتى شهر أكتوبر 2017.

وطبقاً للدراسة، فإنه في النصف الثاني من العام 2013 وقعت 232 عملية إرهابية (خلفت 195 شهيداً من الجيش والشرطة، و802 شهيد من المدنيين)، و182 عملية إرهابية في 2014 (خلفت 157 شهيداً من الجيش والشرطة، و41 مدنياً)، و310 عمليات إرهابية في 2015 (خلفت 178 شهيداً من الجيش والشرطة، و318 مدنياً).

و243 عملية إرهابية في 2016 (خلفت 273 شهيداً من الجيش والشرطة و79 مدنياً)، و169 عملية إرهابية في 2017 (خلفت 185 شهيداً من الجيش والشرطة و144 مدنياً)، بنسبة بلغت 42% من الجيش والشرطة، و85% من المدنيين، وفي ما يتعلق بالمصابين فكانت نسبتهم في صفوف الجيش والشرطة 15%، و85% في صفوف المدنيين.

وفي ما يتعلق بالتوزيع الجغرافي، جاءت شمال سيناء في المقدمة بإجمالي 571 عملية إرهابية، بعدها كل من الجيزة والقاهرة والمنيا والفيوم والشرقية والإسكندرية. فيما كانت أقل المحافظات التي تعرضت لعمليات إرهابية البحر الأحمر وقبلها أسوان ومرسى مطروح والوادي الجديد وكفر الشيخ.

وطبقاً للدراسة، فإن 56% من العمليات الإرهابية استهدفت بالأساس الجيش والشرطة، و15% استهدفت الممتلكات الخاصة، و9% منها كان المدنيون الهدف الرئيسي منها.

كما أحصت الدراسة الخسائر المادية والبشرية للجماعات الإرهابية خلال الفترة ذاتها، في (3015 قتيلاً، و3466 مصاباً، وتدمير 1654 مخبئاً و617 سيارة و478 دراجة بخارية و861 عبوة ناسفة وصاروخاً و103 مخازن أسلحة وذخيرة).