قتيلان وعشرات الجرحى بتظاهرات «جمعة الصمود» في العراق

المصدر: بغداد - البيان، وكالات

أعلن مسؤولون عراقيون أن اثنين من المحتجين قُتلا خلال تفريق قوات الأمن العراقية للمتظاهرين وسط بغداد، في حين أصيب عشرات آخرون بالرصاص وحالات اختناق من الغاز المسيل للدموع.

وأصيب العشرات من المتظاهرين العراقيين في «جمعة الصمود»، في ساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد، إثر اجتيازهم الحاجز الأمني الذي أنشأته القوات الأمنية في محيط المكان.

وبحسب تقارير صحافية، فإن متظاهرين أسقطوا الكتل الخرسانية المحيطة بساحة الخلاني، وشرعوا في الدخول إليها، وسط إطلاق كثيف للغاز المسيل للدموع. في غضون ذلك، تجمع الآلاف في ساحة الحبوبي في محافظتي ذي قار، والديوانية، للمشاركة في التظاهرات ضد الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد وموالاة إيران.



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