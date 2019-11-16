الكويت تتعرض لزلزال بقوة 3.4 درجات على مقياس ريختر

المصدر: كونا

أعلنت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل انه تم أمس الجمعة تسجيل زلزال بقوة 4ر3 درجة على مقياس ريختر جنوب منطقة (الروضتين) شمالي البلاد.

وقال مدير برنامج دعم متخذي القرار المشرف على الشبكة بمعهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتور عبدالله العنزي في بيان إن الزلزال وقع في تمام الساعة التاسعة و19 دقيقة و14 ثانية من مساء أمس الجمعة بتوقيت الكويت على عمق ثلاثة كيلومترات بباطن الأرض.

واضاف العنزي ان الشبكة سجلت توابع لهذا الزلزال تتراوح قوتها ما بين 2ر1 و2ر2 على مقياس ريختر مشيرا الى ان بعض المواطنين والمقيمين في منطقة (العبدلي) شعروا بهذا الزلزال.