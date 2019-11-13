جندي لبناني يفتح النار لتفريق محتجين ويقتل متظاهراً

المصدر: رويترز

قالت وسائل إعلام محلية ومصدر أمني إن رجلا لقي حتفه بالرصاص عند حاجز على طريق في بلدة خلدة جنوبي العاصمة اللبنانية بيروت مساء اليوم الثلاثاء.

وكان مصدر أمني ذكر في وقت سابق أن مسلحا أطلق الرصاص على أحد المحتجين فأصابه بجروح بالغة بعد محاولته إغلاق أحد الطرق في البلدة.

وأضاف المصدر أن المحتج أصيب بطلقة في الرأس وأن الشرطة اعتقلت مطلق الرصاص للتحقيق معه.

فيما قال الجيش في بيان إن جنديا لبنانيا فتح النار لتفريق محتجين كانوا يحاولون إغلاق طريق في خلدة جنوبي العاصمة اللبنانية بيروت مساء أمس الثلاثاء.

وأفاد البيان أن الجندي احتجز وأن الحادث قيد التحقيق.