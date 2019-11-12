إطلاق قذائف صاروخية من غزة على إسرائيل بعد اغتيال قيادي بحركة الجهاد

المصدر: د ب أ

أفاد مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) صباح اليوم الثلاثاء بإطلاق قذائف صاروخية من غزة على جنوب إسرائيل، وذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي عن مقتل مسؤول عسكري في حركة الجهاد الإسلامي.

وأوضح أن دوي انفجارات متتالية سُمع في قطاع غزة جراء إطلاق "رشقات" من القذائف الصاروخية فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن صافرات الإنذار دوت في جنوب إسرائيل.

وجاء ذلك بعد مقتل المسؤول العسكري في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا (42 عاماً) وزوجته في عملية اغتيال إسرائيلية في قطاع غزة.

وأعلنت سرايا القدس في بيان حالة "الجهوزية والنفير العام في صفوف مقاتلينا ووحداتنا ونؤكد بأن الرد على هذه الجريمة لن يكون له حدود وسيكون بحجم الجريمة".

كما حملت حركة حماس في بيان إسرائيل "كل التبعات والنتائج المترتبة على هذا التصعيد والاستهداف الخطير وأن جريمة الاغتيال لن تمر دون عقاب".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه استهدف مبني كان يتواجد فيه أبو العطا في عملية مشتركة مع جهاز الأمن العام بعد المصادقة على العملية من رئيس الوزراء وزير الدفاع بنيامين نتنياهو.

واتهم البيان أبو العطا بأنه "نفذ عمليًا معظم نشاطات الحركة في قطاع غزة وكان بمثابة قنبلة موقوتة، وتورط بشكل مباشر في العمليات ومحاولات استهداف مواطني إسرائيل وجنود الجيش بطرق مختلفة ومن بينها إطلاق قذائف صاروخية وعمليات قنص وإطلاق طائرات مسيرة وغيرها".

وأكد الجيش الاسرائيلي أنه قام بتعزيز قواته وهو مستعد لمجموعة واسعة من السيناريوهات الهجومية والدفاعية.