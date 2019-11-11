فرنسا وبريطانيا وألمانيا تلوّح بعقوبات على إيران

المصدر: رويترز

ذكرت فرنسا وبريطانيا وألمانيا في بيان مشترك أنها ستبحث آلية فضّ المنازعات الواردة في الاتفاق النووي لعام 2015، الأمر الذي قد يقود إلى معاودة فرض الأمم المتحدة عقوبات على إيران.

وحذرت الدول الثلاث في البيان إيران أيضاً من أن الأفعال التي أقدمت عليها في الآونة الأخيرة زادت من صعوبة الجهود التي تبذلها تلك الدول لنزع فتيل التوتر في المنطقة.

وعبرت عن قلقها الشديد من قرار طهران استئناف تخصيب اليورانيوم في محطة فوردو، وطالبتها بالتراجع عنه. كما طالبت إيران بالتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد احتجاز مفتشة تابعة لها في أكتوبر.