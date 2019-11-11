الإمارات: إغاثة اليمنيين أولويتنا

المصدر: أبوظبي ـــ البيان، ووام

أكدت دولة الإمارات أن أولوياتها ضمن تحالف دعم الشرعية باليمن ستتمثل في مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية ومكافحة التهديدات الإرهابية وحماية الأمن البحري ودعم السياسة التي تقودها الأمم المتحدة.



جاء ذلك خلال كلمة لمعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمس، خلال «ملتقى أبوظبي الاستراتيجي السادس»، الذي ينظمه مركز الإمارات للسياسات، تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي.



وأكد معاليه ضرورة اللجوء إلى الحلول الدبلوماسية وعدم التصعيد في ما يتعلق بإيران داعياً إلى طرح الأفكار البناءة، قائلاً: «إن هناك حاجة إليها الآن أكثر من أي وقت مضى من أجل خلق نظام إقليمي جديد أكثر استقراراً». وشدد معاليه على ضرورة أن تواصل الإمارات تقدمها، في ظل التعامل مع مختلف الأزمات الإقليمية، ووصف النجاح الوطني لدولة الإمارات بأنه مصدر إلهام لدول أخرى.

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