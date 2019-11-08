هبوط اضطراري لطائرة مصرية في اثينا

المصدر: د ب أ

ذكرت مصادر مطلعة بشركة مصر للطيران اليوم "الجمعة"، بأن طائرة بضائع تابعة لها هبطت اضطرارياً بمطار أثينا الدولى بعد انتشار أدخنة داخل كابينة القيادة خلال رحلتها من القاهرة إلى مطار كولونيا في ألمانيا .

وقالت المصادر :" أثناء عبور رحلة مصر للطيران بضائع رقم 540 المجال الجوي اليوناني قادمة من مطار القاهرة في طريقها إلى كولونيا بألمانيا فوجئ قائدها بانتشار دخان داخل كابينة قيادة الطائرة وهى من طراز إيرباص 330 مما يمثل خطورة على سلامة الطائرة وطاقمها، وعلى الفور طلب قائد الطائرة من برج المراقبة بمطار أثينا وهو أقرب مطار إليها بالسماح لهبوط الطائرة واتخاذ الإجراءات اللازمة للهبوط الاضطراري".

وأضافت المصادر أن قائد الطائرة تمكن من الهبوط بسلام وتم إستدعاء فريق فنى لفحص الطائرة.