رئيس الوزراء الأردني يجري تعديلاً وزارياً كبيراً

المصدر: رويترز

أجرى رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز تغييرا وزاريا كبيرا في حكومته اليوم الخميس، إذ عين مستشارا ملكيا سابقا وزيرا للمالية.

وهذا هو رابع تعديل وزاري يجريه الرزاز منذ توليه منصبه قبل نحو عام ونصف العام.

وشمل التعديل 11 وزارة في المجمل لكنه أبقى دون تغيير على وزراء آخرين مهمين‭ ‬لاسيما في الشؤون الخارجية والداخلية.

واختار الرزاز لمنصب وزير المالية محمد العسعس الخبير الاقتصادي والذي تلقى تعليمه في هارفارد والمستشار الملكي السابق ليحل محل عز الدين كناكرية.

وسيقود العسعس، الذي شغل أيضا منصب وزير التخطيط، فريقا يشرف على برنامج اقتصادي متفق عليه مع صندوق النقد الدولي ومدته ثلاثة أعوام.

ويشمل هذا البرنامج إصلاحات هيكلية طال إرجاءها وسيسعى لخفض الدين العام إلى 77 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2021 من 94 بالمئة حاليا.

وسيظل أيمن الصفدي، الذي شغل منصب مستشار العائلة المالكة لفترة طويلة وقاد محادثات الأردن مع واشنطن بشأن سياستها في الشرق الأوسط، وزيرا للخارجية.