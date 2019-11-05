ورشة عمل سعودية إماراتية عن الأمن السيبراني في العمل الدبلوماسي بالرياض

المصدر: واس

ينظم معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية الأحد المقبل ورشة عمل بعنوان " الأمن السيبراني في العمل الدبل وماسي " في مقر المعهد بمدينة الرياض بالتعاون مع أكاديمية الإمارات الدبلوماسية،وذلك في إطار أعمال مجلس التنسيق السعودي الإماراتي الهادف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات.

وتهدف الورشة إلى زيادة الوعي بالأمن السيبراني والتحديات السيبرانية التي تواجه العمل الدبلوماسي، وبناء قدرات وطنية قادرة على التعامل معها، فيما تتكون الورشة من أربع جلسات تضم ثمانية محاور رئيسة يُشارك فيها سفراء ومتخصصين في المجال الدبلوماسي والاتصالات وتقنية المعلومات من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، علاوة على سفراء وأساتذة دوليين من جهات دبلوماسية وأكاديمية عالمية.

وتتناول الجلسة الأولى موضوع : الأمن السيبراني وقضايا الأمن والقانون الدوليين في عصر التحول الرقمي، وتبحث محاورها : الجدل القانوني في تحديد المفاهيم والأعراف السيبرانية، ومقارنة النزاع في الفضاء السيبراني بالنزاع في الفضاء المادي في ضوء القانون الدولي ومدى إمكانية تطبيق اتفاقية دولية للأمن السيبراني، والأمن السيبراني في سياق الأمن الدولي، ويتحدث فيها الدكتور هاريت مونيهان من معهد شاتام هاوس البريطاني، والدكتور روبيرت ديوار من مركز جنيف للسياسة الامنية ، ومريم باوزير من هيئة تنظيم الاتصالات بدولة الإمارات العربية المتحدة، ويرأس الجلسة مريم المحمود من أكاديمية الإمارات الدبلوماسي.

أما الجلسة الثانية فهي بعنوان ( التهديدات والتحديات الحالية والمستقبلية في الفضاء السيبراني) وتبحث محاورها : أبرز التهديدات والتحديات الحالية في فضاء الأمن السيبراني من حيث تنامي عدد ونوع الهجمات والمهاجمين، وتأثير تلك الهجمات على المصالح السياسية والاقتصادية والأمنية للدول والمجتمعات، وطرق الحماية وأفضل الممارسات والحلول والاستراتيجيات الوطنية للتصدي لأخطار الفضاء السيبراني، ويتحدث فيها المهندس عبدالعزيز الزرعوني من هيئة تنظيم الاتصالات بدولة الإمارات، والمهندس فهد الدريبي من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، وممثلين عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، ووزارة الخارجية، بينما يرأس الجلسة الدكتور نجم الذيابي من معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية.

وتتناول الجلسة الثالثة موضوع ( دور الدبلوماسية في خدمة قضايا الأمن السيبراني، والجهود الدبلوماسية التي تبذل في إطار العمل الدولي المشترك للحد من سباق التسلح، وتزايد الهجمات النوعية في الفضاء السيبراني، و دور الدبلوماسية في قيام تعاون دولي يسهم في التوصل إلى اتفاقيات دولية تحكم سلوك اللاعبين الدوليين وغير الدوليين في الفضاء السيبران،

وتتحدث فيها السفيرة جينا ابركرومبي من مجلس سياسة الشرق الأوسط، والسفير الدكتور آثار سلطان خان من معهد جنيف الدبلوماسي، ويرأس الجلسة الدكتور عبدالله السلامة مدير عام معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية.

وتبحث الجلسة الرابعة نتائج وتوصيات الورشة، ويرأسها الدكتور منصور المرزوقي من معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية.

ودعت اللجنة المنظمة للورشة الراغبين في الحضور إلى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للمعهد .