مصادرات وإخطارات هدم في الضفة

المصدر: الأرض المحتلة - البيان، وكالات

أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس اعتقال 5 فلسطينيين خلال حملات دهم في الضفة الغربية، بمن فيهم وزير شؤون القدس فادي الهدمي، في وقت صادرت 500 دونم من أراضي القدس المحتلة.

وقالت مصادر مقدسية إن قوة كبيرة من مخابرات وشرطة الاحتلال داهمت منزل وزير شؤون القدس فادي الهدمي فجر أمس في حي الصوانة في المدينة، وقامت القوات بتفتيش المنزل والاعتداء على الوزير ودفعه أمام عائلته قبل اعتقاله. وأفرجت شرطة الاحتلال عن الوزير، بعد التحقيق معه لأكثر من ست ساعات، في مركز شرطة المسكوبية بالشطر الغربي من القدس المحتلة.

سرقة أراض

وأخطرت سلطات الاحتلال بالاستيلاء على نحو 500 دونم من أراضي الفلسطينيين في بلدة حزما شرق القدس. وقال رئيس بلدية بلدة حزما إن سلطات الاحتلال سلمت الارتباط المدني إخطاراً يقضي بالاستيلاء على نحو 500 دونم من الأراضي الواقعة بمحاذاة مستوطنة «آدم» المقامة عنوة على أراضي الفلسطينيين وهي ضمن أحواض البلدة المجاورة لقرية جبع وشرق جنوب بلدة الرام. وأضاف رئيس البلدية إن قرار الاحتلال بالاستيلاء على الأراضي هو من أجل التمدد الاستيطاني.

وبلدة حزما تحيطها أربع مستوطنات، وتعتبر الشريان الرئيسي الرابط بين شمال الضفة الغربية وجنوبها وإحدى البوابات الرئيسية لمدينة القدس. وصعدت سلطات الاحتلال أخيراً سياستها الرامية إلى الاستيلاء على مساحات شاسعة من أراضي الضفة المحتلة، بما فيها القدس.

هدم

سلمت سلطات الاحتلال إخطارات بالهدم لأربعة منازل في مسافر يطا جنوب الخليل. وأفاد فؤاد العمور، منسق لجان الحماية والصمود في جبال جنوب الخليل، بأن سلطات الاحتلال سلمت إخطاراً بهدم مسكن في خربة الضبع تعود ملكيتها للمواطن الفلسطيني عامر دبابس.

وأضاف أنه تم تسليم ثلاثة إخطارات بهدم 3 مساكن تعود ملكيتها لثلاثة أشقاء من عائلة مخامرة في منطقة مغير العبيد، وتم إمهال أصحابها 96 ساعة لتقديم اعتراض على قرار الهدم.

وتشهد 10 قرى سكانية في "مسافر يطا" بالخليل منذ سنوات طويلة عمليات تهجير قسري لأصحابها وإحلال مستوطنين إسرائيليين مكانهم، وقد ارتفعت وتيرة ذلك في الآونة الأخيرة، حيث أعلنت سلطات الاحتلال عن مصادرة آلاف الدونمات في تلك المناطق التي هُجر أصحابها عنها.