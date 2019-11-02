قمة ثلاثية في الخرطوم لدعم جهود سلام السودان وجنوب السودان

المصدر: الخرطوم - وكالات

أعلن مسؤول رفيع في حكومة دولة جنوب السودان، أمس، عزم رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان والرئيس الأوغندي يوري موسفيني ونظيره سلفا كير ميارديت عقد قمة للتشاور حول ترتيبات إنفاذ اتفاقية السلام في جوبا.

ولم يوضح مستشار الرئيس الجنوب سوداني للشؤون الأمنية توت قلواك، الذي يزور الخرطوم، موعد ومكان القمة الثلاثية المزمعة، لكنه أكد أنها تسعى لتنفيذ اتفاقية السلام الموقعة مع المعارضة في السودان العام الماضي.

وسلم قلواك، السبت، رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان، رسالة خطية من رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، تتعلق بملف السلام في بلاده والتشاور بين قيادتي البلدين حول الترتيبات الخاصة بتنفيذ اتفاقية السلام الموقعة بين الأطراف، باعتبار أن الخرطوم هي الضامن للاتفاقية.

ووقع سلفاكير وريك مشار وجماعات المعارضة في أغسطس من العام الماضي اتفاق سلام نهائياً في الخرطوم أنهى نزاعاً استمر خمس سنوات.

وبشأن محادثات السلام السودانية، بيّن توت قلواك عقب لقائه البرهان أن الوساطة الجنوبية أكملت استعداداتها للجولة الثانية للمحادثات، والتي من المقرر استئنافها في الحادي والعشرين من نوفمبر الجاري بالعاصمة جوبا.

وأوضح أن الوساطة ستواصل المفاوضات، حسب ما اتفقت عليه مع اللجان الفنية لأطراف التفاوض السودانية.

وأكد توت اتفاق القيادتين في السودان وجنوب السودان على ضرورة إنهاء الحروب وتحقيق السلام والاستقرار الشامل في ربوعهما.