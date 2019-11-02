إصابة 120 متظاهراً عراقياً في محيط ميناء أم قصر

المصدر: د ب أ

أفاد شهود عيان اليوم السبت بأن قوات أمنية عراقية حاولت تفريق متظاهرين باستخدام الغازات المسيلة للدموع عند بوابات ميناء أم قصر التجاري العراقي في محافظة البصرة مما أدى إلى إصابة 120 متظاهرا .

وقال الشهود إن قوات أمنية شنت صباح اليوم هجوما على متظاهرين يقترب عددهم من ألف متظاهر يتجمعون عند بوابات ميناء ام قصر التجاري أكبر ميناء عراقي لاستقبال وتصدير البضائع شمالي الخليج ، وأطلقت الغازات المسيلة للدموع بهدف إبعاد المتظاهرين.

وذكر الشهود أن القوات الأمنية لم تتمكن من تفريق المتظاهرين الذين تمسكوا بمواقعهم حيث لايزال يرابط المتظاهرون في أماكنهم بمحيط الميناء لليوم الثالث على التوالي.