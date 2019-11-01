الرئيس السوري: ترامب أفضل رئيس أمريكي

المصدر: د ب ا

قال الرئيس السوري بشار الأسد أمس الخميس إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو أفضل رئيس أمريكي، ليس لأن سياساته جيدة، ولكن لأنه الرئيس الأكثر شفافية.

وقال الأسد في مقابلة مع قناتي السورية والإخبارية اليوم "كل الرؤساء الأمريكيين يرتكبون كل الموبقات السياسية وكل الجرائم، ويأخذون جائزة نوبل، ويظهرون بمظهر المدافع عن حقوق الإنسان، وعن القيم الأمريكية الراقية والفريدة، والقيم الغربية بشكل عام ولكنهم عبارة عن مجموعة من المجرمين الذين يمثلون ويعبّرون عن مصالح اللوبيات الأمريكية وهي الشركات الكبرى، السلاح والنفط وغيرها".