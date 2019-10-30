الإمارات: مقتل البغدادي انتصار لجميع الدول المتحدة ضد الإرهاب

المصدر: عواصم - وكالات

أكدت دولة الإمارات التزامها الراسخ بالعمل مع شركائها الدوليين للقضاء على تنظيم داعش ومنع انتشار أيديولوجيته العنيفة، واعتبرت استهداف زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي بغارة جوية أمريكية خطوة إيجابية تعزز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.

وقال الدكتور عبيد الكتبي، مساعد وزير الخارجية للشؤون العسكرية والأمنية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي: «إن خبر مقتل الإرهابي أبوبكر البغدادي انتصار لجميع الدول المتحدة في مكافحة الإرهاب والتطرف وستستمر جهود التحالف حتى تفكيك تنظيم داعش وإعادة الاستقرار إلى المناطق التي عانت من جرائمه الفظيعة».

وهنأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قتل البغدادي. ورغم كل الجهود التي بذلتها موسكو، وتأكيدها الحرص على منع أي مواجهة بين الجيشين السوري والتركي، إلا أن اشتباكات عنيفة وقعت بينهما أمس، وسقط فيها قتلى وجرحى.

الإمارات تثني على الجهود الأمريكية بالقضاء على زعيم داعش أبو بكر البغدادي