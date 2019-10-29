الإمارات تثني على الجهود الأمريكية بالقضاء على زعيم داعش أبو بكر البغدادي

المصدر: وام

اعتبرت دولة الإمارات استهداف زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي بغارة جوية أمريكية خطوة إيجابية تعزز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.

وقال معالي الدكتور عبيد الكتبي مساعد وزير الخارجية للشؤون العسكرية والأمنية في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي: " إن خبر مقتل الإرهابي أبو بكر البغدادي هو انتصار لجميع الدول المتحدة في مكافحة الإرهاب والتطرف وستستمر جهود التحالف حتى تفكيك تنظيم داعش وإعادة الاستقرار إلى المناطق التي عانت من جرائمه الفظيعة".

وأضاف: " أن دولة الإمارات ملتزمة التزاما راسخا بالعمل مع شركائها الدوليين للقضاء على تنظيم داعش ومنع انتشار أيديولوجيته العنيفة".

هذا وتواصل دولة الإمارات العمل كعضو أساسي في التحالف العالمي المناهض لداعش، حيث تشارك في قيادة الجهود الرامية إلى إحلال الاستقرار ومكافحة الجماعات الإرهابية.