الاحتلال يهدم منازل فلسطينيين في القدس ورام الله

المصدر: رام الله - وكالات

هدمت قوات الاحتلال، اليوم، منزلاً في حي الصوانة بالقدس المحتلة، وأجبرت فلسطينياً آخر على هدم منزله في العيسوية. وقالت مصادر محلية، إن الاحتلال هدم منزل مقدسي من طابق واحد، بحجة غياب التراخيص اللازمة، وأجبر مقدسياً من العيسوية على هدم منزله الذي كان قيد الإنشاء ذاتياً، للسبب نفسه. وأخطرت قوات الاحتلال، بهدم ستة منازل في بلدة كوبر شمال رام الله، وداهمت أخرى قيد الإنشاء وأراضي زراعية.

كما شرعت قوات الاحتلال بهدم منزل محمد عازم القط من قرية عزبة جبارة جنوب طولكرم. وذكرت مصادر محلية، أنّ عدة آليات عسكرية ترافقها جرافة داهمت القرية وحاصرت منزل الفلسطيني القط وأجبرتهم على إخلاء المنزل قبل الشروع بهدمه بحجة عدم الترخيص.

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال 11 فلسطينياً على الأقل من الضفة. وقال نادي الأسير، إنّ ثلاثة فلسطينيين اعتقلوا من مخيم الدهيشة في محافظة بيت لحم، فيما جرى اعتقال لأربعة فلسطينيين من بلدة عصيرة الشمالية قضاء نابلس. يُشار إلى أن قوات الاحتلال، اعتقلت مساء أول من أمس خمسة مقدسيين على الأقل بينهم مصاب.