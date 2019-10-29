مرشّحون ديمقراطيون يتعهّدون بالضغط لقيام دولة فلسطينية

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

تعهّد مرشّحون ديمقراطيون للانتخابات الرئاسية الأمريكية، باعتماد مقاربة تختلف تماماً عن الدعم المطلق لإسرائيل الذي ينتهجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدين نيتهم الدفع باتّجاه تسوية سياسية تفضي إلى قيام دولة فلسطينية.

واتهم السناتور بيرني ساندرز، كلاً من ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بزرع الشقاق، مضيفاً: «دعوني أؤكد هذا الأمر لأنه سيفهم خطأ، ليس معادياً للسامية القول إن حكومة نتانياهو عنصرية، إنها حقيقة، نطالب بأن تجلس الحكومة الإسرائيلية مع الشعب الفلسطيني للتفاوض على اتفاق يرضي كافة الأطراف».

ودعا ساندرز إلى تحويل مساعدة عسكرية إلى إسرائيل بقيمة 3.8 مليارات دولار سنوياً إلى مساعدات إنسانية لقطاع غزة، قائلاً: «من سينكر أنه عندما تبلغ نسبة بطالة الشباب 60 في المئة، عندما لا يكون لدى الناس أي أمل، عندما لا يستطيع الناس حرفياً مغادرة المنطقة، من يستطيع أن يفكر للحظة أنك لا ترسي الأساس لمواصلة العنف؟».

وألقى المرشّحان الديمقراطيان جو بايدن وإليزابيث وارن كلمتيهما في المؤتمر عبر الفيديو، وأعربا عن معارضتهما لأي تحرك يقطع الطريق على قيام دولة فلسطينية. وقالت وارن: «إذا واصلت حكومة إسرائيل اتّخاذ خطوات لضم الضفة الغربية رسمياً، سيتعين على الولايات المتحدة اتخاذ موقف واضح بعدم استخدام أي من مساعداتنا في هذا الأمر». وتابعت أنها ستلغي قرارين اتّخذهما ترامب عبر استئناف المساعدات الأمريكية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وإعادة فتح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، لكنها أكّدت أنها لن تتراجع عن قرار نقل السفارة الأمريكية للقدس. من جهته قال نائب الرئيس الأمريكي السابق: «لا يمكن أن نخاف من قول الحقيقة لأقرب أصدقائنا، قيام الدولتين هو السبيل الأفضل، إن لم يكن الوحيد لضمان مستقبل آمن لدولة إسرائيل».

وفي مشهد لا يمكن تخيّله في لجنة الشؤون العامة الأمريكية - الإسرائيلية، وقف الحضور للتصفيق بحفاوة لكبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات الذي دعا إلى عدم التخلي عن قيام دولة فلسطينية. وشارك في مؤتمر منظمة «جاي ستريت» نحو أربعة آلاف شخص، أي أقل من ربع الحضور لمؤتمر «إيباك».