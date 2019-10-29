240 خرقاً حوثياً منذ تثبيت نقاط المراقبة في الحديدة

المصدر: دبي - ليلى بن هدنة، عدن - البيان

صعّدت ميليشيا الحوثي من خروقاتها في الحديدة، حيث استحدثت ثلاثة خنادق كبيرة، بالتزامن مع كشف مصادر مسؤولة في الحديدة لـ«البيان» عن ارتكاب الميليشيا أكثر من 240 خرقاً لوقف إطلاق النار منذ تثبيت نقاط مراقبة في المحافظة، مبينة أن أغلب الانتهاكات في مديرية الدريهمي، فيما غادر المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث صنعاء حاملاً أملاً لاستئناف المفاوضات خلال المرحلة المقبلة.

إلى ذلك، أعلنت القوات المشتركة السيطرة على الخط الدولي بين كتاف والبقع بمحافظة صعدة، المعقل الرئيس لميليشيا الحوثي، أقصى شمال البلاد.

مصادر لـ «البيان »: 240 خرقاً حوثياً منذ تثبيت المراقبة