مصادر لـ «البيان »: 240 خرقاً حوثياً منذ تثبيت المراقبة

المصدر: دبي - ليلى بن هدنة - عدن - البيان

كشفت مصادر مسؤولة في الحديدة لـ«البيان» أن ميليشيا الحوثي ارتكبت أكثر من 240 خرقاً لوقف إطلاق النار منذ تثبيت نقاط مراقبة في الحديدة، فيما تواصل الميليشيا تجاوزاتها.

حيث استحدثت ثلاثة خنادق كبيرة في مدينة الحديدة، في وقت قال المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث إنه يجري حالياً نقاشات موسعة في اليمن مع مختلف الأطراف تمهيداً لاستئناف المفاوضات خلال المرحلة المقبلة.

وأكد مصدر لـ«البيان» وجود 240 خرقاً حوثياً منذ تثبيت نقاط مراقبة في الحديدة لوقف إطلاق النار، إضافة إلى قيامها بحفر ثلاثة خنادق جديدة في مناطق قريبة من خطوط التماس في مدينة الحديدة، مبيناً أن أغلب الانتهاكات في مديرية الدريهمي جنوب مدينة الحديدة.

وكشف المصدر لـ«البيان» عن وجود 150خرقاً واعتداءً في مديرية الدريهمي جنوب مدينة الحديدة لوحدها، فيما تتوزع باقي الخروقات في مناطق التماس، في وقت استحدثت ميليشيا الحوثي ثلاثة خنادق كبيرة بالقرب من خطوط التماس في مدينة الحديدة تزامناً مع تواصل قصفها اليومي للأحياء السكنية والطرقات والمزارع ومواقع القوات المشتركة.

وذكرت مصادر عسكرية أن ميليشيا الحوثي واصلت خرق اتفاق وقف إطلاق النار ونقاط المراقبة الخمس التي تم نشرها الأسبوع الماضي بإشراف كبير المراقبين الأمميين الجنرال ابيهيجت جوها وأقدمت على استحداث ثلاثة خنادق في المنطقة القريبة من خطوط التماس وسط مدينة الحديدة.

وأكدت المصادر أن ميليشيا الحوثي ارتكبت خلال 24 ساعة الماضية أكثر من 26 خرقاً لوقف إطلاق النار منها 6 خروقات في المدينة، و16 خرقاً واعتداء في مديرية الدريهمي جنوب مدينة الحديدة، و4 خروقات في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه.

وحذر مصدر عسكري آخر الميليشيا الحوثية الإرهابية من الاستمرار في استهداف حياة المدنيين وممتلكاتهم بنيران أسلحتها الثقيلة والمتوسطة والخفيفة.

مؤكداً أن القوات المشتركة سترد بقوة إذا لم توقف الميليشيا اعتداءاتها على المواطنين وممتلكاتهم في مدينة ومديريات الحديدة.معتبراً تصعيد الميليشيات الحوثية لخروقاتها بأنه يعكس استهتارها بأرواح المواطنين، وبجهود فريق المراقبين الأمميين، وعدم استعدادها للمضي قدماً في تنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم.

في الأثناء، قال المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث إنه يجري حالياً نقاشات موسعة مع مختلف الأطراف اليمنية تمهيداً لاستئناف المفاوضات خلال المرحلة المقبلة.

ووصف غريفيث لخطوات التي تمت فيما يتعلق بنشر نقاط مراقبة التهدئة في الحديدة بالإيجابية. كما أشار إلى وجود تعاون إيجابي بين الأطراف، وشدد على أهمية استكمال تنفيذ الاتفاق باعتباره مدخلاً للمضي نحو الذهاب لتحقيق التسوية السياسية.

سيطرة

إلى ذلك، سيطرت القوات المشتركة على الخط الدولي بين كتاف والبقع بمحافظة صعدة، المعقل الرئيس لميليشيا الحوثي، أقصى شمال البلاد. وقالت مصادر إن القوات المشتركة سيطرت على أعلى قمم سلسلة جبال «رشاحة» التي تبدأ من عمود الصحراء حتى جبال «جشيرة» بمديرية البقع في صعدة.

كما لفت إلى أنه بهذا التقدم أصبحت القوات مسيطرة على الخط الدولي الرابط بين كتاف والبقع وسلسلة الجبال الوعرة. وعلى صعيد متصل بالمواجهات أفادت مصادر محلية في محافظة حجة، أن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، أقدمت على تصفية عدد من عناصرها الفارين من جبهات القتال شمالي المحافظة.

تصفية

أفادت مصادر أن نقطة تابعة لميليشيا الحوثي، تقع جوار فندق «شواطئ ميدي»، شمالي مديرية عبس، تمنع عناصر الميليشيا الفارين من أمام الجيش الوطني، وتجبرهم على العودة إلى جبهات القتال. وأوضحت المصادر أن النقطة التي يقودها القيادي الحوثي المدعو أحمد منصور قارية، والذي ينحدر من مديرية «كحلان الشرف» نفذت تصفيات عدة لعناصر حوثية فارة، رمياً بالرصاص.

3

كشف تقرير جمع البيانات التابع للأمم المتحدة أن ميليشيا الحوثي الإرهابية ارتكبت انتهاكات جسيمة ضد العاملين الصحيين في اليمن، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 2019، تمثلت في الاعتداء والقتل والاختطاف والاعتقال وهجمات على المنشآت الصحية. عدن - وكالات

400

نظم مئات الصيادلة، أمس، وقفة احتجاجية في صنعاء ضد الممارسات التعسفية التي يتعرضون لها من قبل ميليشيا الحوثي.

وأفادت مصادر صيدلانية أن الوقفة الاحتجاجية جاءت بعد أن أغلق الحوثيون أكثر من 400 صيدلية في صنعاء بحجة عدم مواءمتها للمعاييرالحوثية.

وفي إطار حملة شملت أكثر من 1200 صيدلية، احتجز الحوثيون قرابة 140 صيدلانياً بشكل تعسفي.