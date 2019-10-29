لبنان.. يوغا وغناء وانسداد في الطرق والأفق السياسي

المصدر: بيروت - وكالات

أمضى لبنان يومه الثاني عشر من الاحتجاجات المتواصلة ما بين إغلاق للشوارع وانسداد في الأفق السياسي، وفيما نفى حاكم مصرف لبنان المركزي أن يكون اقتصاد البلاد في طريقه للانهيار، حاول عدد من المحتجين اجتياز الشريط الشائك أمام مقر رئاسة الحكومة في ساحة رياض الصلح بالعاصمة، إلا أن القوى الأمنية أعادت الهدوء لمحيط القصر. ولجأ المحتجون للعصيان المدني بقطع الطرق في جميع أنحاء البلاد.

وفي أحد شوارع بيروت، أقام المتظاهرون غرفة تضم بساطاً وأريكة وثلاجة، فيما نظم آخرون جلسات اليوغا صباحاً. وعلى طريق ثالث، غنت فرقة برفقة عازف أكورديون أحد أحدث شعارات الاحتجاجات «كلّن يعني كلّن».

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