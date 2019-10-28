قوات التحالف تعيد انتشارها في عدن بقيادة سعودية

المصدر: دبي، الرياض - البيان، وام

أعلنت قيادة قوات التحالف، أنه في إطار جهودها المستمرة لتنسيق خطط العمليات العسكرية والأمنية في اليمن، وتعزيز الجهود الإنسانية والإغاثية، إضافة إلى تعزيز الجهود لتأمين الممرات المائية المتاخمة للسواحل اليمنية عموماً، ومكافحة الإرهاب على كامل الأراضي اليمنية، فقد تم إعادة تموضع قوات التحالف في عدن، لتكون، بقيادة السعودية، وإعادة انتشارها، وفق متطلبات العمليات الحالية.

وأشادت قيادة قوات التحالف بكل الجهود التي بذلتها القوات كافة، وفي مقدمها القوات الإماراتية.

وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية أن «أدوات التحالف السياسية مكملة لقدرته العسكرية، ونمضي معاً بثقة في توحيد الصف وتعزيزه، وستبقى الإمارات الداعم والعضيد للمملكة، لما فيه مصلحة اليمن الشقيق، وتحقيق أهداف التحالف». وشدد على أن «القيادة السعودية لقوات التحالف في عدن تطور إيجابي لصالح الاستقرار وتوحيد الأولويات وحشد الجهود».

التحالف يعلن إعادة التموضع في عدن