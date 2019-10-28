التحالف يعلن إعادة التموضع في عدن

المصدر: دبي، الرياض- البيان، وام

أعلنت قيادة قوات التحالف، أنه في إطار جهودها المستمرة لتنسيق خطط العمليات العسكرية والأمنية في اليمن، وتعزيز دعم الجهود الإنسانية والإغاثية، إضافة إلى تعزيز الجهود لتأمين الممرات المائية المتاخمة للسواحل اليمنية عموماً، ومكافحة الإرهاب على كامل الأراضي اليمنية، فقد تم إعادة تموضع قوات التحالف في عدن، لتكون، بقيادة المملكة العربية السعودية، وإعادة انتشارها، وفق متطلبات العمليات الحالية، وهي خطوة أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، أنها محصلة جهود المملكة العربية السعودية خيّرة ومُقدرة.

إشادة بالإمارات

وفي هذا السياق، أشادت قيادة قوات التحالف بكل الجهود التي بذلتها القوات كافة، وفي مقدمها القوات الإماراتية، وأسهمت في نجاح الخطط المعدة لتنفيذ المهام العملياتية بكل كفاءة واقتدار.

وختاماً، فإن قيادة قوات التحالف، تؤكد على استمرار جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، ودعم الشعب اليمني بكافة مكوناته وحكومته الشرعية.

جهود خيّرة

وأكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، في تغريدات على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن «بيان التحالف حول تموضع القوات في عدن، وإعادة انتشارها، محصلة جهود سعودية خيّرة ومُقدرة».

وأضاف معاليه قائلاً إن «أدوات التحالف السياسية مكملة لقدرته العسكرية، ونمضي معاً بثقة في توحيد الصف وتعزيزه، وستبقى الإمارات الداعم والعضيد للمملكة، لما فيه مصلحة اليمن الشقيق، وتحقيق أهداف التحالف».

تطور إيجابي

وشدد قرقاش في تغريدة أخرى، على أن «القيادة السعودية لقوات التحالف في عدن تطور إيجابي لصالح الاستقرار وتوحيد الأولويات وحشد الجهود»، وتابع معاليه قائلاً: «كلنا ثقة بأن ما تحقق من إنجازات ومكتسبات بأيدٍ أمينة».

وأردف معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية، قائلاً «فخورون بانتصارات قواتنا، ضمن جهود التحالف، وتواصل الإمارات العمل مع المملكة لمستقبل أفضل لليمن وشعبه الشقيق».