متظاهرو العراق يحرقون مقرات «الحشد»

المصدر: بغداد - وكالات

شهدت مدن العراق، أمس، تظاهرات غير مسبوقة، غلب عليها حرق مقرات الأحزاب وفصائل ميليشيا الحشد. وبلغت أعداد ضحايا الاحتجاجات أكثر من ٣٠ قتيلاً.

وسقط قتلى من المتظاهرين بالرصاص الحي، خلال محاولتهم اقتحام مقر عصائب أهل الحق، أحد أبرز فصائل ميليشيا الحشد، في مدينة العمارة، كبرى مدن محافظة ميسان في جنوب العراق. وفي تطور آخر، أشعل متظاهرون النار في مقر حزب الدعوة بالنجف جنوب العراق، وذلك بعد اقتحامه. ك

ما أشعل المحتجون النيران في مقر حزب تيار الحكمة وجماعة عصائب أهل الحق وسط مدينة السماوة، وحاولت قوات الأمن تفريق المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع. وفي جنوب العراق أيضاً، ذكرت مصادر الشرطة أن 3000 متظاهر على الأقل اقتحموا مبنى حكومياً وأشعلوا النار فيه بمدينة الناصرية.

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