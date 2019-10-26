الإمارات: نقف مع أفغانستان لتحقيق السلام

المصدر: دبي، بروكسل ـ البيان ووام

شاركت دولة الإمارات في اجتماع وزراء دفاع منظمة حلف شمال الأطلسي «ناتو» حول مهمة الدعم الحازم في أفغانستان الذي عقد في مقر المنظمة في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وسلط الاجتماع الضوء على عدد من القضايا المتصلة بالوضع الأمني الراهن في أفغانستان، مؤكداً على أهمية مهمة الدعم الحازم والتي تساهم في تدريب ودعم وتقديم المشورة للقوات والمؤسسات الأمنية الأفغانية. وأكدت منظمة حلف الناتو والشركاء، بما فيهم الإمارات، على التزامهم بمحاربة الإرهاب بكافة أشكاله ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام.

من جهة أخرى، أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، في تغريدة له عبر «تويتر»، وقوف الإمارات إلى جانب أفغانستان في سعيها لتحقيق السلام والازدهار والتنمية.

اقرأ أيضاً:

الإمارات تشارك في اجتماع وزراء دفاع "الناتو" حول افغانستان