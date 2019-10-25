الإمارات تشارك في اجتماع وزراء دفاع "الناتو" حول افغانستان

المصدر: وام

ترأس مطر سالم الظاهري، وكيل وزارة الدفاع وفد الدولة المشارك في اجتماع وزراء دفاع منظمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" حول مهمة الدعم الحازم في أفغانستان الذي عقد في مقر المنظمة في العاصمة البلجيكية بروكسل.

ضم وفد الدولة المشارك في الاجتماع الوزاري السفير سعيد عبيد الكعبي، رئيس بعثة الإمارات لدى "الناتو" وعدد من كبار ضباط وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة.

وسلط الاجتماع الضوء على عدد من القضايا المتصلة بالوضع الأمني الراهن في أفغانستان والانتخابات الرئاسية التي أجريت مؤخراً، مؤكداً على أهمية مهمة الدعم الحازم في أفغانستان والتي تساهم في تدريب ودعم وتقديم المشورة للقوات والمؤسسات الأمنية الأفغانية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون المشترك ودعم الحكومة والشعب الأفغاني.

وأكدت منظمة حلف الناتو والشركاء، بما فيهم دولة الإمارات، على التزامهم بمحاربة الإرهاب بكافة أشكاله ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام، مما يصب في مصلحة الشعب الأفغاني والمنطقة والعالم.