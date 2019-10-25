بالفيديو.. المغرب يفكك خلية "داعشية"

المصدر: رويترز

قال متحدث باسم الشرطة المغربية اليوم الجمعة إن أجهزة الأمن المغربية فككت ما يشتبه أنها خلية تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، واعتقلت ستة أشخاص بالقرب من الدار البيضاء وفي مدينتي شفشاون ووازن بشمال البلاد.

وظل المغرب، إلى حد كبير، بمعزل عن هجمات المتشددين مقارنة بدول شمال أفريقيا الأخرى. وكان آخر هجوم من هذا النوع شهده المغرب في ديسمبر 2018، عندما قتل مسلحون موالون لتنظيم داعش سائحتين من الدول الاسكندنافية.

وقال المتحدث بوبكر سابق لرويترز إن الشرطة صادرت أسلحة نارية، بما في ذلك بنادق ومسدسات آلية وبنادق صيد في طماريس إلى الجنوب من الدار البيضاء، إضافة إلى الذخيرة والأسلحة البيضاء.

كما اكتشفت الشرطة مواد كيميائية وسوائل خطرة يمكن استخدامها في صنع المتفجرات، إلى جانب أعلام تنظيم "داعش" الإرهابي ووثيقة ومقاطع فيديو تظهر تعهد الخلية بالولاء للجماعة المتشددة.

وأضاف المتحدث أن الخلية كان بحوزتها كذلك مواد تستخدم للملاحة والسباحة بينها قارب مطاطي.