خطاب عون يفشل في تهدئة الشارع

المصدر: بيروت - وفاء عواد

استمرت الاحتجاجات في الشارع اللبناني أمس، بعدما عبر محتجون عن خيبة أملهم من كلمة الرئيس اللبناني ميشال عون، وهي الأولى له منذ اندلاع الاحتجاجات، مؤكّدين استمرارهم في «الانتفاضة» حتى تحقيق مطالبهم. وكان عون دعا إلى الحوار من أجل حل الأزمة التي تمر بها البلاد، وأبدى استعداده للقاء ممثلين عن المحتجين «لتحديد الخيارات للوصول إلى أفضل النتائج»

. ودعا المتظاهرين «أن يكونوا المراقبين لتنفيذ الإصلاحات إذا حصل أي تأخير». لكنه رفض الدعوات لإسقاط النظام، قائلاً إن «النظام لا يتغيّر بالساحات.. بل من خلال المؤسسات الدستورية».

في السياق، اقتحم مناصرو ميليشيا حزب الله، ساحتي رياض الصلح والشهداء، واعتدوا على المتظاهرين، في محاولة لفض التظاهرات وحرفها عن سلميتها. وتحدثت تقارير عن حدوث إصابات وحالات إغماء جراء الاعتداءات.

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