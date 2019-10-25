مصر وإثيوبيا تستأنفان مباحثات سد النهضة

المصدر: سوتشي ـ وكالات

اتفقت مصر وإثيوبيا، على استئناف فوري لأعمال اللجنة البحثية الفنية بشأن سد النهضة، بهدف الوصول إلى تصور نهائي بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.

وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء آبي أحمد اتفقا على الاستئناف الفوري لأعمال اللجنة البحثية الفنية المستقلة على نحو أكثر انفتاحاً وإيجابية. وأضاف أن اللجنة، التي تضم مسؤولين من مصر وإثيوبيا والسودان، ستسعى للوصول إلى تصور نهائي بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.

وفيما شدد آبي أحمد على التزامه بمسار المفاوضات، وصولاً إلى اتفاق نهائي بشأن قضية السد، أكد السيسي أن مصر طالما أبدت انفتاحاً وتفهماً للمصالح التنموية للجانب الإثيوبي، إلا أنها تتمسك بحقوقها التاريخية في مياه النيل.

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