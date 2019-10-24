الرئيس المصري يلتقي رئيس الوزراء الإثيوبي لبحث ملف سد النهضة

المصدر: د ب أ

أفاد التليفزيون المصري بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد اليوم الخميس في سوتشي بروسيا، على هامش القمة الروسية الأفريقية المنعقدة هناك.

ولم يتضح على الفور المزيد من التفاصيل بشأن اللقاء، الذي يأتي وسط تصاعد التوترات بين الجانبين على خلفية تعثر المفاوضات المتعلقة بسد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق.

وكان السيسي أعلن قبل أيام أنه يعتزم لقاء أحمد على هامش القمة.

وجاء اللقاء بعد يومين من تصريح نُسب لأحمد قال فيه :"إذا كانت هناك حاجة للحرب مع مصر بسبب سد النهضة فنحن مستعدون لحشد الملايين، ولكن المفاوضات هي التي يمكن أن تحل الجمود الحالي".

وردت مصر على التصريح بالتأكيد على أنه "من غير الملائم الخوض في أطروحات تنطوي على تناول لخيارات عسكرية"، واعتبرت التصريح "مخالفاً لنصوص ومبادئ وروح القانون الأساسي للاتحاد الأفريقي".