كشف عدد قتلى احتجاجات العراق والإطاحة بقادة عسكريين

المصدر: بغداد - عراق أحمد ووكالات

ذكرت لجنة حكومية مكلفة بالتحقيق في أحداث العنف خلال احتجاجات العراق أن 157 شخصاً، معظمهم مدنيون، لقوا مصرعهم بسبب استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة والذخيرة الحية لفضّ موجة الاحتجاجات المناهضة للحكومة، فيما أعفت السلطات قادة عسكريين وأمنيين في 7 محافظات، بالتزامن مع تهديد رئيس ائتلاف الوطنية، بالانسحاب من العملية السياسية حال تكرّر الاعتداء على المتظاهرين.

ونقل التلفزيون الرسمي، اليوم الثلاثاء، عن تقرير اللجنة الرسمي أنه تم التحقق من مقتل 149 مدنياً و8 من قوات الأمن العراقية وإصابة 3458 شخصاً.

وجاء في التقرير أن اللجنة وجدت أدلة على أن قناصة استهدفوا محتجين من فوق مبنى وسط بغداد، وأن ما يقارب 70% من القتلى قضوا بالرصاص الحي في الرأس والصدر.

وألقى التقرير باللائمة على مسؤولي الأمن لفقدانهم السيطرة على قواتهم، وأعلنت السلطات إعفاء قادة عسكريين وأمنيين من مختلف أجهزة القوات العراقية في 7 من أصل 18 محافظة، طالتها الاحتجاجات التي يمكن أن تستأنف الجمعة.

وتقرر إعفاء قائد عمليات بغداد ونائبه وإحالتهما إلى مجلس تحقيقي بناء على توصية لجنة التحقيقات بأحداث الاحتجاجات الأخيرة، إضافة إلى إعفاء قادة شرطة وبابل والناصرية والديوانية وميسان والنجف.

وسبق للسلطات أن اتهمت «قناصين مجهولين» أطلقوا النار على المتظاهرين والقوات الأمنية على حد سواء.

ويجب على رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، تصديق هذه التوصيات لتدخل حيز التنفيذ.

ووصف مراقبون نتائج التحقيق بـ«غير المقنعة»، لأنها برأت الحكومة كونها «لم تصدر أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين»، إلا أنها لم تذكر عدم قيام الحكومة بإصدار أوامر بمنع استخدام العنف المفرط في قمع التظاهرات، كما لم تتحدث عن الإجراءات المركزية الأخرى، مثل حجب مواقع التواصل الاجتماعي، وقطع الإنترنت وغيرها.

وأوضح المراقبون أن تقرير لجنة التحقيق ألقى بالمسؤولية على عدد من الضباط والقيادات الأمنية، من دون الإشارة إلى ضعف الحكومة في إدارة الدولة، وعدم قدرتها على إدارة الأزمة، وهي المسؤولة بشكل مباشر عن أولئك الضباط والقادة وبقية المسؤولين.

في الأثناء توعّد رئيس ائتلاف الوطنية، إياد علاوي، أمس، بالانسحاب من العملية السياسية، حال تكرر الاعتداء على المتظاهرين. وأكد علاوي على هامش مؤتمر صحافي بحضور أعضاء الوطنية، أن الائتلاف سينسحب من العملية السياسية في حال تكررت الاعتداءات على المتظاهرين. بدوره، قال الناطق باسم الائتلاف، كاظم الشمري: «لا ننكر وجود إخفاق حكومي في تحقيق المطالب، وهذا الإخفاق لا تتحمله الحكومة الحالية، وإنما الحكومات السابقة المتحاصصة».