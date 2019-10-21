ماذا قال نجوم الفن الذين شاركوا في احتجاجات لبنان

المصدر: بيروت - رويترز

انتشر فنانون لبنانيون على امتداد المحافظات، من طرابلس شمالاً إلى صور جنوباً، فوسط العاصمة بيروت، مشاركين بالتظاهر، وحاملين مطالب الناس.

وفي وسط بيروت، امتشق الفنان جاد خليفة شاحنة صغيرة، عليها مكبرات للصوت، وبدأ بتأدية الأغاني الوطنية، ومنها لوديع الصافي وعاصي الحلاني وفيروز. وكذلك فعل الفنان سعد رمضان في نقطة أخرى من الاحتجاجات.

كما تحلّق حول الممثل بديع أبو شقرا، مجموعة من الفنانين في وسط بيروت، وأنشدوا معاً أغنية قديمة للفنان المصري الراحل الشيخ إمام، وتقول كلماتها (شيّد قصورك ع المزارع... من كدنا وعمل إدينا / والخمارات جنب المصانع / والسجن مطرح الجنينة).

وقال أبو شقرا، متوجهاً إلى رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي أعطى لنفسه مهلة 72 ساعة لاتخاذ قراره «شد حالك، انت رجال ورئيس حكومة، قوم خود قرار مصيري».

وعلقت الممثلة كارمن لبس على المهلة بالتساؤل «قبل 72 ساعة شو كان في؟ ما كان ممكن يتزبط الوضع اقتصادياً؟ ثلاثة أرباع الزعماء مهربين مصرياتهن (أموالهم) على سويسرا، يجيبوا جزء منها».

وقالت الممثلة أنجو ريحان، إنها جاءت إلى التظاهر للمطالبة بحقوق بديهية وعادية، ومن أبسط مقومات العيش. وأضافت «جئت للمطالبة بمياه نضيفة، هواء نضيف، بدي ما موت بالكانسر (السرطان)، بدي مستشفيات متل الخلق، مدارس وطرقات، والأهم بدي كل الحكومة الفاسدة ترجع المصريات المنهوبة للدولة».

واصطحب الفنان رامي عياش زوجته داليدا إلى ساحة رياض الصلح وسط بيروت، وهي ترتدي زياً هو عبارة عن العلم اللبناني، وقال عياش «زوجتي خايفة على مستقبل ولادنا، نحن اليوم وراء الناس وليس قدامهم، ومصداقيتهم ممكن أن تكون أصدق من مصداقيتنا، هذا وجعهم، قررنا أن نكون مع الناس إلى جانبهم من جانبهم، لأن مصداقية الفنان ممكن تكون كذابة، وديع الصافي وصباح ماتوا فقراء، والفنان ممكن يجوع إذا ما انتبه لأولاده».

وكان الفنان راغب علامة، من أوائل المشاركين في التظاهر قبل يومين، معلناً خلال مسيرة في وسط بيروت، أن مطالب الناس تشكل همه الدائم، ويعكسها في أغنياته، وقال «أنا كنت من أول الذين خافوا على الوطن، عندما غنيت طار البلد». ونشط لاعب أسطوانات (دي جي) لتقديم الأغنيات الحماسية في ساحة الشهداء ببيروت، فيما تحلق البعض حول بعضهم البعض، وشبكوا الأيادي لتقديم رقصة الدبكة الفلكلورية.

وقالت رنا الحلبي، وهي تلف العلم اللبناني على كتفيها، وترقص مع كل أغنية «ماذا نريد أحسن من هذا، حفلة ببلش وأحسن الفنانين، وهذا الجمهور الضخم، نحن فينا نوصل صوتنا بالفرح أيضاً».