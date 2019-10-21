الرئيس اللبناني: الاحتجاجات تعبر عن "وجع الناس"

المصدر: رويترز

قال الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الاثنين إن الاحتجاجات التي تعم البلاد تعبر عن "وجع الناس" لكن من الظلم اتهام كل السياسيين بالفساد.

وذكر مكتب عون على تويتر أنه قال إن على الحكومة أن تبدأ على الأقل باعتماد رفع السرية المصرفية عن حسابات كل من يتولى مسؤولية وزارية حاضرا أو مستقبلا.

وقال الرئيس خلال اجتماع للحكومة "ما يجري في الشارع يعبّر عن وجع الناس، ولكن تعميم الفساد على الجميع فيه ظلم كبير".

الرئيس عون: ما يجري في الشارع يعبّر عن وجع الناس، ولكن تعميم الفساد على الجميع فيه ظلم كبير، لذلك يجب على الأقل أن نبدأ باعتماد رفع السرية المصرفية عن حسابات كل من يتولى مسؤولية وزارية حاضراً أو مستقبلاً — Lebanese Presidency (@LBpresidency) October 21, 2019