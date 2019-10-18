السعودية تحذّر رعاياها من التّواجد في أماكن التظاهرات ببيروت

المصدر: البيان الإلكتروني

حذرت السفارة السعودية في بيروت فجر الجمعة، المواطنين السعوديين من التواجد في أماكن التظاهرات والاحتجاجات.

وأصدرت السفارة تنبيها عبر حسابها الرسمي في تويتر جاء فيه: "نظراً للأوضاع الأمنية الراهنة التي تشهدها الجمهورية اللبنانية، وحرصا على سلامة المواطنين السعوديين، تود سفارة المملكة العربية السعودية في بيروت من جميع المواطنين المقيمين والزائرين أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التظاهرات والاحتجاجات"، كما زودت مواطنيها بأرقام التواصل في حالة الطوارئ.

تنبيه

نظراً للأوضاع الأمنية الراهنة التي تشهدها الجمهورية اللبنانية، وحرصاً على سلامة المواطنين السعوديين، تود سفارة المملكة العربية السعودية في بيروت من جميع المواطنين المقيمين والزائرين أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن أماكن التظاهرات والاحتجاجات، pic.twitter.com/h6rlqePk5S — السفارة السعودية لدى لبنان (@KSAembassyLB) October 17, 2019

وشهدت العاصمة بيروت وبعض البلدات في أرجاء لبنان الخميس تظاهرات عارمة احتجاجا على الضرائب والأوضاع المعيشية.